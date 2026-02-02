Economia
Lucros do Banco BPI caem 13% para 512 ME em 2025
O Banco BPI teve lucros consolidados de 512 milhões de euros em 2025, menos 13% do que no ano anterior, divulgou hoje em conferência de imprensa.
Apenas na atividade em Portugal, os lucros reduziram-se 4% para 489 milhões de euros, uma queda justificada com as menores receitas com juros.
Sobre os resultados consolidados, o banco atribui a diminuição de 13% sobretudo aos resultados das participações em Angola (BFA) e Moçambique (BCI).
Tópicos