Lucros do Bank Millennium sobe 25% para 167,1ME

Segundo a informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, em 2023 o resultado líquido do Bank Millennium tinha chegado aos 576 milhões de zlótis (126,8 ME).

Os resultados do Bank Millennium "mantiveram-se condicionados pelos encargos relacionados com a carteira de créditos hipotecários denominados em francos suíços", em particular com as provisões para o risco legal dos créditos denominados em francos suíços, que em 2024 totalizaram 2.179 milhões de zlótis antes de impostos (506,2 ME).

O comunicado do Millennium BCP refere que o resultado líquido de 2024, ajustado de itens específicos (relacionados maioritariamente com encargos relacionados com a carteira de créditos hipotecários denominados em francos suíços) aumentou de 2.993 milhões de zlótis (659 ME) para 3.202 milhões de zlótis (744 ME), uma variação de 7% em moeda local.

Indica ainda que a margem financeira (excluindo os custos relacionados com a prorrogação das moratórias sobre créditos hipotecários denominados em zlótis) aumentou 7% em termos homólogos e 1% face ao trimestre anterior.

As comissões líquidas baixaram 1% em termos homólogos, os custos operacionais aumentaram 13% em termos homólogos e os "proveitos core" subiram 4% em termos homólogos.

Quanto à qualidade dos ativos e liquidez, a informação refere que o rácio de crédito com imparidade (Stage 3) em 2024 fixou-se em 4,5%, que compara com 4,6% no ano anterior.

A informação enviada à CMVM aponta ainda para um "aumento expressivo do rácio de capital CET1 (=T1)", que se fixou em dezembro de 2024 em 15,1%, que compara com 14,7% em dezembro de 2023.

O rácio de capital total situou-se em 17,6%, refletindo essencialmente a "amortização de uma emissão de dívida T2".

"Os rácios de capital situam-se acima dos requisitos regulamentares de 9,85% e 12,21%, respetivamente", acrescenta.

O Bank Millennium atingiu os 3,1 milhões de clientes ativos, um aumento de 146 mil face a dezembro de 2023.

Os recursos de particulares aumentaram 16% face ao período homólogo e os empréstimos de particulares aumentaram 1% em termos homólogos.

Em dezembro de 2024, a quota de mercado de nova produção de crédito à habitação do Bank Millennium situou-se 7,0% e a quota de mercado da nova produção de `cash loans` nos 10,8%.

A informação enviada à CMVM aponta igualmente para um aumento de 5% do crédito a empresas, uma redução de 3% dos depósitos de empresas e um aumento de 7% do volume de negócio de factoring e de 5% no negócio de `leasing`.