Lucros do Bankinter sobem 6,8% até setembro para 731 milhões de euros

Em Portugal, onde o Bankinter está presente desde 2016, o resultado antes do pagamento de impostos foi de 154 milhões de euros entre janeiro e setembro, mais 13% do que nos primeiros três trimestres do ano passado.

Ainda em Portugal, a carteira de crédito cresceu 11% comparando com janeiro e setembro de 2023 e alcançou os 10.000 milhões de euros (6.500 milhões de empréstimos a particulares e 3.200 milhões a empresas).

No mercado português, os recursos de clientes aumentaram para os 9.000 milhões de euros (mais 25%).

Em termos globais, o Grupo Bankinter (presente em Espanha, Portugal e Irlanda) teve um resultado de 1.083 milhões de euros antes do pagamento de impostos entre janeiro e setembro, mais 7,9% do que nos três primeiros trimestres de 2023.

O Bankinter "compensa um contexto de descida de taxas de juros com crescimentos nos volumes de negócio, tanto na carteira de crédito como nos recursos de clientes", uma "maior atividade comercial que trouxe melhorias em todas as rubricas da conta de resultados e em todos os rácios", lê-se num comunicado divulgado hoje pelo grupo bancário.

Os ativos totais do grupo alcançavam em 30 de setembro 118.376 milhões de euros, mais 9,2% do que há um ano.

Quanto à carteira de crédito, aumentou 4,7% no mesmo período, para 78.359 milhões de euros.

Sobre os empréstimos para compra de casa, o Bankinter destaca no comunicado divulgado hoje que "o negócio hipotecário dá sinais de estabilização" e que a concessão de novos créditos nos primeiros nove meses de 2024 é igual à do mesmo período do ano passado, 4.200 milhões de euros, com uma quota de mercado de 7% em Espanha, 6,9% em Portugal e 8% na Irlanda, segundo dados dos bancos centrais os três países.

O Grupo Bankinter tinha em 30 de setembro uma carteira de crédito concedido para compra de habitação de 36.200 milhões de euros, mais 5% do que há um ano.

Nos primeiros três trimestres do ano, a margem de juros do grupo foi de 1.728 milhões de euros, mais 5,5% do que no mesmo período de 2023, "apesar da descida das taxas de juro e de um crescimento conjuntural do custo dos recursos", destaca o Bankinter no mesmo comunicado.

A margem bruta, que inclui todas as receitas, ascendeu a 2.151 milhões de euros (mais 7,3% do que há um ano); as receitas de comissões cobradas a clientes totalizaram 668 milhões de euros (mais 10%) e as comissões líquidas, a diferença entre as cobradas e as pagas pelo banco, foram 521 milhões de euros (mais 13,5%).

A rentabilidade sobre capitais próprios (ROE) alcançou os 17,1%.

O Bankinter realça que continua a ganhar quota de mercado em todos os países em que está presente.

A principal atividade do grupo está em Espanha, mas "as receitas provenientes das operações de Portugal e da Irlanda representam já 16% da margem bruta", o que "reflete a boa evolução destas sucursais e do potencial que reservam para o futuro", assegura o banco no comunicado de hoje.

O grupo Bankinter teve lucros de 844,8 milhões de euros no ano passado, um aumento de 50,8% em relação a 2022 e um recorde na sua história.