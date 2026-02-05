Lucros do Santander Totta sobem 0,5% para 963,8 ME em 2025

"É um ano em que podemos sentir profundo orgulho pelos resultados que atingimos", disse o presidente executivo (CEO) do banco, Pedro Castro e Almeida, naquela que é a sua última apresentação de resultados, pois Isabel Guerreiro (atualmente vice-presidente executiva) já foi anunciada como próxima CEO do Santander Totta.

Há um ano, o Santander Totta divulgou lucros de 990 milhões de euros referentes a 2024, contudo, agora apresentou esse resultado como 959,4 milhões de euros pelo que os 963,8 milhões de euros significam mais 0,5%.

Questionado sobre a revisão do valor de 2024, o administrador financeiro, João Veiga Angos, afirmou que o grupo fez uma "reorganização societária" e que a partir desse momento não publica as contas da `holding`, mas as contas do banco consolidado e que para efeitos de comparabilidade apresentam também para 2024 os resultados do banco consolidado.

Ainda em 2025, a margem financeira do Santander Totta (diferença entre juros cobrados em créditos e juros pagos em depósitos) desceu 12,6% para 1.370 milhões de euros, enquanto as comissões líquidas subiram 7,1% para 484,3 milhões de euros.

Os resultados de operações financeiras subiram 77,2% para 37,3 milhões de euros.

Quanto a imparidades e provisões, a imparidade líquida constituída foi de 6,0 milhões de euros (abaixo dos 13 milhões de euros de 2024), enquanto nas provisões líquidas houve reversão de 3,4 milhões de euros (face aos 64,4 milhões de euros negativos de 2024).