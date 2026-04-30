Lucros dos bancos subiram no primeiro trimestre de 2026

Por outro lado, o Santander Totta, que pertence ao grupo espanhol, registou uma queda de 9.8% nos lucros do que nos primeiros três meses de 2025.

A receita líquida do UBS até março atingiu os 12.166 milhões de euros, 13,4% acima dos valores do primeiro trimestre de 2025, enquanto o montante destinado à cobertura de perdas com crédito chegou aos 60 milhões de euros, uma redução de 30%.





c/agências