Lucros quadruplicam. BCP lucrou 856 milhões de euros em 2023

, à semelhança da restante banca privada, comEm comunicado, enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, o BCP escreve que "a evolução do resultado líquido consolidado reflete o desempenho favorável quer da atividade em Portugal, quer da atividade internacional, permitindo que a rentabilidade dos capitais próprios aumentasse de 3,9% para 16% no último ano".Os resultados foram divulgados pelo maior banco em Portugal esta segunda-feira em conferência de imprensa e o CEO do BCP não escondeu o orgulho nos resultados.

“São bons resultados. Hoje em dia parece que há vergonha de apresentar resultados. Nós temos muito orgulho nos nossos resultados”, afirmou o CEO do BCP em conferência de imprensa.

Miguel Maya fez questão de afirmar que o banco contribui desta forma para manter trabalhadores qualificados em Portugal.O Banco Comercial Português conseguiu, valor histórico do BCP.O valor dos lucros permite, ao maior banco em Portugal,A margem financeira (a diferença entre juros cobrados no crédito e juros pagos nos depósitos) subiu 31% para 2.826 milhões de euros em 2023, ano em que o banco também ganhou 139 milhões de euros com a venda da Millennium Financial Services.