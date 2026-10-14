Lufthansa apontada como vencedora da privatização parcial da TAP

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Em causa está a venda de até 49,9 por cento do capital da companhia aérea portuguesa, dos quais 44,9 por cento se destinam ao vencedor do concurso e até cinco por cento estão reservados aos trabalhadores, mantendo o Estado a maioria do capital.



A Lufthansa e a Air France-KLM entregaram à Parpública, a 30 de setembro, propostas vinculativas finais melhoradas, na sequência da decisão do Governo de abrir uma fase adicional de negociações, depois de considerar que as ofertas iniciais apresentavam avaliações globais muito próximas.



Segundo a Bloomberg, os dois grupos terão aumentado as propostas para valores superiores a mil milhões de euros.