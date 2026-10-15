Lufthansa diz ter recebido "sinais favoráveis" dos sindicatos da TAP mas SINTAC exige garantias

"Mesmo a tempo desta conferência, recebemos respostas de três sindicatos de Lisboa", afirmou o gestor, durante uma conferência telefónica com analistas e investidores.

Segundo Carsten Spohr, o Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (SITAVA) mostrou-se "muito aberto ao diálogo e favorável ao negócio".





Também o Sindicato Independente de Pilotos de Linhas Aéreas (SIPLA), que representa pilotos da Portugália, terá transmitido uma posição semelhante.

"Todos os encontros que tivemos, incluindo com os próprios sindicatos em Lisboa, mostraram-nos que compreendem que temos um historial comprovado de desenvolvimento e crescimento das companhias aéreas que adquirimos", declarou.



SINTAC questiona recuperação do investimento público

questiona a recuperação dos cerca de 3,2 mil milhões de euros de dinheiro público investidos na TAP. "Os contribuintes portugueses investiram cerca de 3,2 mil milhões de euros na TAP", recorda o SINTAC, que exige esclarecimentos sobre quanto será efetivamente recuperado, em que prazo e com que grau de certeza. Num comunicado enviado às redações esta quinta-feira, o sindicato, que afirma não ter uma posição fundamentalista contra as privatizações,

Trabalhadores querem maior participação



A proteção do emprego e das condições de trabalho é outra das preocupações do SINTAC, que reclama compromissos que impeçam a transferência de postos de trabalho e funções para outros países do grupo.





O sindicato lamenta também que os representantes dos trabalhadores não tenham sido envolvidos de forma mais efetiva no processo de privatização.

Lisboa como porta de entrada para a América do Sul



A Lufthansa considera que a integração da TAP vai reforçar a sua posição nas ligações entre a Europa e a América do Sul.





Durante a apresentação do projeto aos principais acionistas, o presidente executivo destacou o potencial de Lisboa como plataforma de ligação ao Brasil.





Carsten Spohr prever que a quota do grupo nas rotas entre a Europa e a América Latina passe de 9% para 20%. O plano prevê também reforçar a operação de longo curso no Porto, aumentar a frota da TAP e investir na manutenção aeronáutica, inovação e formação, com projetos que poderão criar centenas de postos de trabalho em Portugal.



O Governo português escolheu a Lufthansa para adquirir inicialmente 44,9% da TAP, por um preço de referência de 1.025 milhões de euros. A operação poderá ficar concluída no primeiro semestre de 2028, dependendo das autorizações regulatórias.



O presidente executivo da Lufthansa, Carsten Spohr, afirmou esta quinta-feira ter recebido, considerando que as reservas anteriormente manifestadas poderão estar relacionadas com conflitos laborais na Alemanha.O responsável referiu ainda ter recebido uma carta dos, na qual eraApesar dos sinais de abertura referidos pelo CEO da Lufthansa, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação CivilA organização sindical considera ainda que aPor isso, exige garantias claras, vinculativas e duradouras para o hub de Lisboa, as rotas estratégicas e a manutenção das funções e competências em Portugal, sobretudo se a Lufthansa vier a assumir a maioria do capital numa segunda fase.