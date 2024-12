Luís Delgado apresenta em 27 de dezembro plano de reestruturação da Trust in News

"Este plano, com medidas diretas específicas, vai ser apresentado no dia 27 de dezembro junto do tribunal e, previamente a isso, junto do administrador de insolvência que, tanto quanto nos disse a nós, diretamente, não tem nenhum plano", acrescentou.

"Também acho que não está muito interessado em conhecer os planos de reestruturação, mas ser-lhe-á mostrado na altura", asseverou Luís Delgado.

"Não sei como vai acabar a empresa, até pode acontecer como já ouvi que o administrador de insolvência até final deste mês" se não tiver dinheiro para pagar os ordenados irá imediatamente para liquidação, referiu.

Ou seja, "liquida imediatamente a empresa e eu não posso fazer nada", enfatizou Luís Delgado.

Agora, "o que eu posso fazer, e vai ser apresentado a 27 de dezembro, é um plano de reestruturação que me comprometi a fazer e entregar no tribunal, porque se for assim ao menos existiu ali um plano de reestruturação", anunciou o jornalista e gestor.