Lula da Silva chega a Maputo com fomento das relações económicas na agenda

"Comemoramos, neste ano, 50 anos de relações bilaterais entre nossos dois países. Aqui, terei agenda extensa no dia de amanhã, que conta com reunião com o Presidente [Daniel Chapo] para discutir o aprofundamento de nossas relações e encontro com empresários de Moçambique e Brasil", escreveu Lula da Silva, numa mensagem publicada na rede social X, pouco depois de chegar a Maputo.

"E com muita honra, serei homenageado com o título de doutor `honoris causa` pela Universidade Pedagógica de Maputo", acrescentou, sobre a visita que realiza a Moçambique, onde chegou depois de participar da Cimeira do G20, na África do Sul.

De acordo com informação da Presidência da República de Moçambique, divulgada hoje, o chefe de Estado moçambicano recebe durante a manhã de segunda-feira o homólogo do Brasil, no âmbito da visita de trabalho de Lula da Silva, "em resposta ao convite" de Daniel Chapo.

"A visita insere-se no quadro do reforço das históricas relações de amizade e cooperação entre Moçambique e o Brasil, e constitui uma oportunidade para o aprofundamento do diálogo político e para a expansão de parcerias estratégicas em múltiplos domínios do desenvolvimento", lê-se.

Está previsto um encontro com os dois chefes de Estado na Presidência da República, seguindo-se "conversações bilaterais".

"O encontro permitirá a troca de impressões sobre a situação política, económica e social dos dois países, bem como a abordagem de temas de interesse comum nos planos bilateral e multilateral", acrescenta a Presidência moçambicana.

De acordo com a diplomacia brasileira, um acordo na área de cooperação entre academias diplomáticas está pronto a ser assinado nesta visita, bem como outros instrumentos jurídicos, na área de cooperação técnica, em fase de conclusão.

Acrescenta que Lula da Silva pretende discutir com o Presidente moçambicano temas de cooperação e de reforço das relações bilaterais, em áreas como assistência humanitária, saúde, educação, segurança alimentar, agricultura, biocombustíveis, defesa, comércio e investimentos, além de temas da agenda internacional, como a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas, luta contra a pobreza e mudança do clima.

À tarde, o Presidente brasileiro ainda vai encerrar o fórum empresarial Brasil -- Moçambique e, antes de deixar Maputo, será outorgado com o título de doutor `honoris causa` pela Universidade Pedagógica de Maputo, em Ciência Política e Cooperação Internacional, 15 anos após a distinção com outro título do género na capital moçambicana.

Em novembro de 2010, então em final de mandato, Lula da Silva já tinha recebido o mesmo título de doutor `honoris causa`, em Ciências Políticas, neste caso outorgado pela Universidade Eduardo Mondlane, a maior do país. Aquela foi também, então, a última visita de Lula da Silva, como Presidente do Brasil, a Moçambique.

Segundo dados do Governo brasileiro, que assumiu o objetivo de uma cooperação bilateral mais profunda e diversificada que ainda não é correspondida pelas relações económicas, apesar das trocas entre os dois países terem aumentado 27% em 2024, relativamente a 2023, o valor foi de apenas 40,5 milhões de dólares (35,22 milhões de euros).

Do lado brasileiro, a carne de aves é o principal produto exportado para o país africano, representando 40,8% do valor, enquanto o tabaco representante a quase totalidade (95,3%) das exportações moçambicanas para o Brasil.

De acordo com os dados do Banco Central do Brasil, de 2023, Moçambique estava no 71.º lugar na lista de investimentos brasileiros no exterior, com apenas 15 milhões de dólares (13,03 milhões de euros).