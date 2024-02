Macau dá a China e Portugal "confiança sólida", diz embaixador chinês

"Temos uma confiança política bastante sólida entre os dois países porque o tema de regresso de Macau à República Popular da China é um exemplo de países que resolvem o problema da soberania através de negociações pacíficas", considerou, em entrevista à agência Lusa.

Por isso, adiantou, são mantidas relações de "intercâmbio, coordenação e apoio à estabilidade e desenvolvimento de Macau".

Além da avaliação positiva do processo de Macau, o diplomata elencou os contactos frequentes e visitas entre governantes dos dois países, como aconteceu na recente troca de mensagens entre presidentes e os chefes de Diplomacia no âmbito da celebração dos 45 anos de relações diplomáticas oficiais entre Lisboa e Pequim.

"Podemos dizer que os 45 anos [de relações diplomáticas oficiais] têm tido resultados muito positivos. E agora, frente à situação mundial mais crítica, os dois países unem-se, comunicamos e compreendemo-nos para encarar desafios e temos uma estratégia parecida de desenvolvimento da economia.

A China, frisou, tem agora novos conceitos de desenvolvimento", ao trocar o modelo antigo de "velocidade, de quantidade" por um de "qualidade".

O novo modelo inclui ainda inovação, de tecnologia e de recursos renováveis e, assim, há também "pontos de consenso para cooperar" com Portugal.

O embaixador indicou as "mais de 30 empresas" chinesas em Portugal cobrem setores de "quase todas as áreas, desde a energia à banca, e "há uma cooperação muito boa" no setor da cultura, como provam as atividades agora programadas no âmbito do Festival da Primavera (ano novo chinês), além de "três laboratórios conjuntos" ao abrigo da estratégia da "nova rota da seda".

As 40 universidades chinesas que ensinam a língua portuguesa e as "13 escolas portuguesas que ensinam chinês" também foram enumeradas.

A China quer iniciativas para um "mundo de futuro compartilhado", tendo Zhao Bentang recordado as propostas do Presidente Xi Jinping para a "multipolarização e globalização económica".

"Uma multipolarização [assente] sobre princípios da igualdade e ordem", sublinhou o embaixador fazendo eco da visão chinesa de que "todos os países são iguais, pequenos ou grandes, pobres ou ricos" e que a globalização económica deve "respeitar princípios de benefícios mútuos e também deve ser inclusiva".

Lisboa e Pequim partilham visões comuns, segundo Zhao Bentang, sobre o "conceito de desenvolvimento económico" e acerca de "manter a amizade e cooperação com princípios reconhecidos por ambas partes".

"Temos um fundamento e uma complementaridade muito grande e acreditamos que o futuro de relações será ainda maior", considerou.