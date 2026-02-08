Macau regista recorde de passagens nas fronteiras a dez dias do Ano Novo Lunar

A Polícia de Segurança Pública (PSP) de Macau disse as fronteiras do território registaram a passagem de cerca de 867 mil pessoas no sábado, o número mais elevado desde que os registos diários começaram.

Num comunicado, a PSP referiu que a maior fatia dos movimentos (39,1%) deveram-se aos turistas. Macau, capital mundial dos casinos, recebeu cerca de 174 mil visitantes no sábado, ainda assim longe do recorde diário, fixado em 02 de janeiro: 188 mil.

Por outro lado, os residentes de Macau foram responsáveis por 36,7% das entradas e saídas nas fronteiras da região, enquanto os trabalhadores migrantes representaram 21,6%.

De acordo com os dados da PSP, a maior fronteira do território, as Portas do Cerco, foi também a mais movimentada, com quase 463 mil passagens, o valor diário mais elevado dos últimos cinco anos, desde o início da pandemia de covid-19.

Na vizinha região chinesa de Hong Kong, a secretária para a Cultura, Desporto e Turismo, Rosanna Law Shuk-pui, previu no sábado que 1,43 milhões de visitantes da China continental passem pela cidade durante os feriados do Ano Novo Lunar.

As autoridades da China preveem que centenas de milhões de pessoas viajem, na maior migração anual do mundo, para celebrar o Ano Lunar do Cavalo, um período de feriados que este ano calha entre 15 e 23 de fevereiro.

Mas a época de viagens, o chamado `chunyun`, um período de 40 dias antes e depois do início do Ano Novo Lunar, já começou em 02 de fevereiro.

Em 29 de janeiro, Li Chunlin, vice-diretor da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China, o principal organismo de planeamento económico do país, previu que os chineses fazem até 9,5 mil milhões de viagens durante o `chunyun`.

Caso esta previsão esteja correta, seria um novo recorde histórico, ultrapassando em muito o máximo registado em 2024: 9,02 mil milhões de viagens.

De acordo com as estimativas oficiais, as viagens de comboio podem atingir 540 milhões, enquanto as viagens aéreas deverão rondar 95 milhões, ambos potenciais máximos históricos para este período.

As autoridades prometeram que a capacidade do sistema de transportes será reforçada nas rotas mais movimentadas e nas zonas de maior procura para fazer face ao aumento previsto das viagens.

O `chunyun` é frequentemente usado como indicador da actividade económica e como teste de stress para a infra-estrutura de transportes do país, num contexto em que a China procura impulsionar o consumo e os serviços como motores da procura interna, que ainda não recuperou totalmente desde a pandemia.