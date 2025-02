Macron em Portugal com vários acordos bilaterais em agenda

Entrevistado pela Antena 1, o presidente da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Francesa, Fabrice Lachize, diz que é possível desenvolver mais o investimento entre os dois países.Portugal tem um saldo comercial positivo com a França. Fabrice Lachize espera um maior equilíbrio entre as exportações e importações.Olha também com receio para as tarifas prometidas pelos Estados Unidos, mas ainda tem esperança que não avancem.