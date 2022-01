"Maior subida de sempre". Costa assinala aumento do salário mínimo

Cerca de 880 mil trabalhadores vão, a partir de hoje, beneficiar do aumento do Salário Mínimo Nacional para os 705€. Este aumento de 40€ é a maior subida de sempre, cumprindo o compromisso de chegarmos a 2023 com 750€ de #SMN. — António Costa (@antoniocostapm) January 2, 2022



“Cerca de 880 mil trabalhadores vão, a partir de hoje, beneficiar do aumento do Salário Mínimo Nacional para os 705 euros. Este aumento de 40 euros é a maior subida de sempre, cumprindo o compromisso de chegarmos a 2023 com 750 euros de SMN”, lê-se na mensagem publicada por António Costa na sua conta oficial de Twitter., prossegue o primeiro-ministro.Para acrescentar: “O aumento do SMN é da mais elementar justiça social e impulsiona a melhoria geral dos salários”.

A partir de 1 de janeiro, o salário mínimo em Portugal passou de 665 para 705 euros.

Em 2012, 2013 e boa parte de 2014, período de intervenção da, permaneceu congelado. O que já havia acontecido em 1974 e 1982. A austeridade já tinha levado ao congelamento do SMN em 1976 e em 1982.O aumento do salário mínimo nacional de 2014, formalizado em Concertação Social, vigorou durante 15 meses, até ao termo de 2015, e teve como compensação a redução da Taxa Social Única, a cargo do patronato, de 23,75 para 23 por cento.Com a governação socialista, o salário mínimo tem sofrido aumentos entre os 3,4 por cento, em 2019, para os 600 euros, e os 5,8 em 2020, para 635 euros.

Em junho de 2021, o número de pessoas com a remuneração de base declarada igual à RMMG era de 893,2 mil, o que traduz um aumento de 1,7 por cento relativamente ao mesmo mês do ano anterior.