Mais acidentes com condutores sem seguro. Autoridade de Supervisão está preocupada

Em entrevista à Antena1 e ao Jornal de Negócios, Gabriel Bernardino revela que o número de participações ao Fundo de Garantia Automóvel de condutores sem seguro aumentou o ano passado 23 por cento e este ano já vai com um acréscimo de 9 por cento, por comparação com o período homólogo de 2024.

Apesar de ainda não ter dados concretos, esta tendência poderá estar associada nomeadamente às entregas ao domicílio e a determinadas categorias. Por isso, a ASF vai avançar com uma campanha para sensibilizar para a necessidade de ter seguro automóvel.





Já em relação aos seguros de saúde, o Presidente da ASF considera que os aumentos que se têm registado estão diretamente relacionados com a inflação médica que se repercute nos custos e no preço, mas admite estar preocupado com o futuro.