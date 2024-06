Mais de 3 mil delegados em fórum de promoção de comércio e investimento afro-caribenho

O evento, que decorre até à próxima sexta-feira, coincide com as Reuniões Anuais do Banco Africano de Exportação e Importação (Afreximbank), instituição financeira multilateral criada sob os auspícios do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) e financiador dos Governos africanos e empresas privadas no apoio ao comércio interafricano.

As Reuniões Anuais do Afreximbank (AAM, na sigla em inglês) e o ACTIF, que se vão realizar sob o tema "Donos do Nosso Destino: Prosperidade Económica na Plataforma da África Global", terão painéis de debate centrados na definição de soluções para os desafios que afetam as economias da África e das Caraíbas.

Os participantes vão ainda debater o enquadramento político necessário para promover o crescimento, o desenvolvimento e a prosperidade em África e nas Caraíbas e a forma de acelerar o comércio intra-africano e os fluxos de investimento, incluindo com a diáspora.

A organização anunciou que pretende concluir mais de 25 acordos de investimento no que será um primeiro passo para a criação de um Acordo de Comércio Livre Afro-Caribenho.

O Afreximbank é uma instituição financeira multilateral pan-africana dedicada ao financiamento e à promoção do comércio intra e extra-africano.

A instituição lançou em 2023, na reunião anual realizada em Acra, o Sistema Pan-Africano de Pagamentos e Liquidação (PAPSS, na sigla em inglês), que foi adotado pela União Africana (UA) como a plataforma de pagamento e liquidação para apoiar a criação da Zona de Comércio Livre Continental Africana (AfCFTA, na sigla em inglês).

Segundo o Afreximbank, a grande maioria do comércio intra-regional de África é feito através de conversões para o dólar e iniciativas como o PAPSS e a AfCFTA criariam a maior zona de comércio livre do mundo em termos de área, sendo objetivo, além de incrementar o comércio intra-africano, reduzir as barreiras, incluindo a necessidade de intermediários, como o dólar americano.

O acordo de livre comércio em África, aprovado em 2019, entrou em vigor no princípio de 2021 e abrange um mercado com mais de 1.300 milhões de consumidores, que beneficiarão da forte redução das tarifas alfandegárias e das exportações mais livres na região, contando já com 46 dos 54 países africanos que assinaram o documento que criou a AfCFTA.

Relativamente às anteriores edições do ACTIF, a primeira decorreu em Bridgetown, Barbados, de 01 a 03 de setembro de 2022, e a segunda em Georgetown, Guiana, de 30 a 31 de outubro de 2023.

Segundo a organização, está prevista a participação de cinco Presidentes e de quatro primeiros-ministros de países da União Africana e da Comunidade Caribenha (CARICOM), além de ministros, governadores de bancos centrais, empresários e docentes universitários.