Mais tarifas retaliatórias. EUA passam a impor taxa de 104 por cento aos produtos chineses

Donald Trump ameaçou e cumpriu: a partir das 00h01 de quarta-feira, os Estados Unidos vão impor uma tarifa adicional de 50% à China, somando-se à taxa de 54% já imposta anteriormente.



O presidente norte-americano tinha ameaçado aumentar as taxas se a China não suspendesse as tarifas retaliatórias até ao meio-dia desta terça-feira, data limite estabelecida pelo presidente norte-americano.



Pequim, por sua vez, rejeitou ceder ao que apelidou de “chantagem” por parte de Donald Trump e horas depois, o republicano aumentou as tarifas aos produtos chineses para 104%.