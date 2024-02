Manifestantes do Baixo Mondego vão manter-se em Coimbra até sexta-feira

"O que veio [resposta] foi a resposta que a ministra da Agricultura disse na quarta-feira e hoje de manhã, que vamos recuperar o pagamento em falta dos 25% na produção integrada e 35% na produção biológica e mais nada, continuando sem respostas para o futuro", salientou Carlos Plácido, do movimento organizador do protesto.

O produtor de milho, batata e carne pretende que sejam dadas respostas às outras questões apresentadas no caderno reivindicativo, como por exemplo o fim do nivelamento nacional, já que a região do Baixo Mondego "é uma das mais prejudicadas e tem características muito específicas".

Os manifestantes exigem também o recomeço da construção da barragem de Girabolhos, "que protege toda a cidade [de Coimbra] das cheias", descontos no gasóleo agrícola, "que está mais caro do que na época da pandemia da covid-19, o abaixamento dos fatores de produção das principais culturas: arroz e milho e apoios à perda de rendimentos.

"Não houve resposta às nossas reivindicações e, portanto, não vamos arredar pé", frisou Carlos Plácido, referindo que os participantes estão disponíveis para continuar o protesto, "não prejudicando as pessoas e minimizando os danos", dando um "passo de cada vez".

Segundo este porta-voz, à medida que forem tendo respostas os agricultores "vão tomando as medidas necessárias". Para já, vão pernoitar na avenida Fernão Magalhães, em Coimbra, e sexta-feira "será um novo dia".

Salientando que o caderno reivindicativo é mais longo do que os outros movimentos de agricultores nacionais também em protesto, Carlos Plácido defendeu que os candidatos nas próximas eleições legislativas de 10 de março deviam dizer "o que vão fazer com a agricultura nacional".

De acordo com fonte policial, mais de 400 tratores e máquinas agrícolas começaram a entrar na cidade de Coimbra às 14:00, no seguimento de uma marcha lenta pela Estrada Nacional (EN) 111 que começou em Montemor-o-Velho.

Às 18:15, os manifestantes deliberam cortar totalmente a avenida Fernão de Magalhães, naquela cidade, por não terem resposta ao caderno reivindicativo entregue à Direção-Geral de Agricultura do Centro, embora só metade daquela artéria tenha sido fechada, mas de forma a permitir a circulação dos veículos de emergência médica e de socorro.

A manifestação decorre um dia depois de o Governo ter anunciado um pacote de mais de 400 milhões de euros, destinado a mitigar o impacto provocado pela seca e a reforçar o Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PEPAC).

Segundo um comunicado divulgado na quarta-feira, os agricultores reclamam o direito à alimentação adequada, condições justas e a valorização da atividade.

O movimento, que se apresenta como espontâneo e apartidário, garantiu que os agricultores portugueses estão preparados para "se defenderem do ataque permanente à sustentabilidade, à soberania alimentar e à vida rural".