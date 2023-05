Marcada para quarta-feira reunião com vista a ponto de situação da seca

O ministro do Ambiente admite que no Alentejo e no sul do país vive-se uma situação de seca extrema e severa. Duarte Cordeiro anuncia para amanhã uma reunião da Comissão Interministerial de Seca para fazer o ponto da situação em todo o país e, se necessário, tomar novas medidas.