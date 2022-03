Marcelo inaugura resort em Moçambique e fala em "feitiço" do país

Foto: Luísa Nhantumbo - Lusa

O presidente da República inaugurou o novo resort de luxo do grupo Visabeira em Moçambique. No segundo dia da visita oficial, Marcelo Rebelo de Sousa esteve novamente com o presidente moçambicano Filipe Nyussi.