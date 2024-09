Marco Galinha deixa Conselho de Administração da Global Media mas mantém-se acionista

Num comunicado, é referido que "Marco Galinha, CEO [presidente executivo] e fundador do grupo Bel, cessou funções no cargo de presidente do Conselho de Administração da Global Notícias, Media Group, S.A. (GMG), mantendo a sua posição acionista na empresa".

Tal como já tinha referido anteriormente, Marco Galinha reafirma que, atualmente, "o foco do grupo Bel está no reforço da sua posição nas áreas `core` da sua atuação -- logística e distribuição -- e está empenhado em investir em sinergias entre as diferentes empresas do grupo que operam neste setor".

O CEO do grupo Bel "reitera total compromisso com o Global Media Group com vista a garantir a preservação do seu património histórico e nacional e o futuro dos seus títulos", lê-se no comunicado.

Marco Galinha "assegura total confiança no Conselho de Administração da GMG em funções, sendo sucedido no cargo de presidente do Conselho de Administração pelo atual presidente da Comissão Executiva, Vítor Coutinho, que acumulará os cargos".