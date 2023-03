Maré vermelha na banca. Bolsas europeias em queda após derrapagem do Credit Suisse

O Credit Suisse, um dos maiores bancos da Europa, está em dificuldades depois de o seu maior acionista, o Banco Nacional Saudita, ter rejeitado injetar mais dinheiro na instituição para fazer face às suas dificuldades."Não podemos porque excederíamos 10 por cento (da participação), é uma questão regulamentar", explicou Ammar al-Khudairy, presidente do banco estatal saudita, à Bloomberg.As ações do banco sediado em Zurique, um dos 20 maiores da Europa e um dos 50 maiores do mundo, caíram abaixo de dois francos suíços (2,04 euros) pela primeira vez a meio da manhã, mas continuaram a sua queda livre e agora situam-se em 1,5 francos (1,54 euros).A bolsa de Madrid viu o índice IBEX35 deslizar mais de quatro por cento. Londres, Frankfurt e Paris perderam mais de 3 por cento.

A bolsa de Lisboa encerrou esta quarta-feira a cair 2,77% para 5.812 pontos.

Nos Estados Unidos, grandes bancos como JPMorgan Chase & Co JPM.N, Citigroup C.N e Bank of America Corp BAC.N caíram entre 2% e 6%.





A reguladora financeira suíça FINMA e o banco central do país disseram esta quarta-feira que o Banco Nacional da Suíça fornecerá liquidez ao Credit Suisse "se necessário".



As duas instituições disseram, em comunicado conjunto, que o Credit Suisse "atende aos requisitos de capital e liquidez impostos a bancos sistemicamente importantes".



"Pior altura para um banco europeu ter problemas”

Os receios em relação à queda do banco suíço levaram o Banco Central Europeu (BCE) a contactar os bancos que supervisiona para os questionar relativamente à sua exposição ao Credit Suisse.O Tesouro dos EUA também disse estar a monitorizar a situação.

Para Nouriel Roubini, a queda do Credit Suisse seria semelhante ao colapso do Lemanh Brothers, nos Estados Unidos, que provocou a crise financeira de 2008.

Para além de ser "demasiado grande para ser salvo", Pedro Lino alerta para o risco da queda do Credit Suisse noutros bancos, dada a sua enorme exposição.A agência Reuters avança que o Governo suíço está a ser pressionado a intervir. Segundo a agência, as autoridades suíças e o Credit Suisse Group AG estão a discutir formas de estabilizar o banco.

Credit Suisse: um banco com crises em cadeia

O Credit Suisse atravessa por estes dias o seu pior momento em 167 anos de história.O Credit Suisse também sofreu levantamentos de liquidez no valor de 123.200 milhões de francos suíços (126.000 milhões de euros) no ano passado.Entre os principais fatores subjacentes às contas sombrias está a sua exposição a empresas de risco que entraram em colapso em anos anteriores, tais como o fundo de cobertura norte-americano Archegos e a empresa de serviços financeiros anglo-australiana Greensill.Além dos problemas financeiros, o banco suíço tem sido alvo de controvérsias e tem enfrentado problemas de reputação, que levaram a uma extensa remodelação do conselho nos últimos anos.

c/agências