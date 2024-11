Maria Luís Albuquerque confirmada como comissária europeia

Na rede social X, o PPE (Partido Popular Europeu) felicitou Maria Luís Albuquerque.

Maria Luís Albuquerque has just been confirmed as the new Commissioner for Financial Services and the Savings and investments Union.



Congratulations!#EPhearing #Albuquerque pic.twitter.com/9Te0TkyIWl

— EPP Group (@EPPGroup) November 6, 2024

As felicitações do PPE (grupo parlamentar de centro-direita), o maior e mais antigo grupo do Parlamento Europeu, depois de Maria Luís Albuquerque ter sido aprovada acolhendo 51 dos 58 votos, ou seja, garantiu com mais de dois terços dos votos necessários para ser aprovada. À exceção dos eurodeputados da Esquerda Europeia (da qual faz parte Bloco e PCP) e os Patriotas da Europa (do qual faz parte o Chega), os restantes grupos políticos no Parlamento Europeu votaram a favor do nome da antiga ministra das Finanças.

Antes de se conhecer o resultado da decisão dos eurodeputados, em declarações aos jornalistas no Parlamento Europeu, Bruxelas, Maria Luís Aluquerque afirmou que a audição foi "mais uma fase do processo" que ainda "vai continuar" e assumiu estar "satisfeita por ter chegado até aqui".

No final da audição, a presidente da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetário destacou os "desafios económicos" que a União Europeia vai ter que enfrentar. À semelhança de Maria Luís Albuquerque, a francesa Aurore Lalucq também defendeu que é necessário "um sistema financeiro sólido, estabilidade e instrumentos eficazes para impulsionar o investimento".

Quanto à eleição de Donald Trump, a responsável da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetário considera que esta vitória vai implicar um reforço de trabalho com os Estados Unidos. O resultado das eleições norte-americanas "serviu mais uma vez para recordar a necessidade de a Europa reduzir a sua dependência em relação às potências externas e construir uma estratégia autónoma resistente". "Esta é uma prioridade que a nova Comissão deve manter na linha da frente e que a minha Comissão continuará a defender incansavelmente nos próximos cinco anos", concluiu Aurore Lalucq.

A audição na comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, em conjunto com as comissões do Mercado Interno e a da Proteção dos Consumidores e das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos é um passo fundamental para a nomeação de Maria Luís Albuquerque.

A ex-ministra não vai entrar já em funções, ainda restam audições. A votação pelos eurodeputados do colégio completo de comissários (por maioria dos votos expressos, por votação nominal) está prevista para a sessão plenária de 25-28 de novembro, em Estrasburgo.