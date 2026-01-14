Mário Centeno e governador da Letónia são candidatos preferenciais para BCE

Numa declaração escrita, a presidente da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários do Parlamento Europeu, Aurore Lalucq, informou que "os membros da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários realizaram trocas informais de opiniões com os seis candidatos ao cargo de próximo Vice-Presidente do BCE [Banco Central Europeu]", durante audições em separado realizadas hoje.



"Os coordenadores da comissão, representando a maioria dos seus membros, apoiaram Martins Kazaks e Mário Centeno como os candidatos preferenciais para o cargo", acrescentou.



A responsável indica ainda ter transmitido essa informação ao presidente do Eurogrupo, Kyriakos Pierrakákis, e ao presidente do Ecofin e ministro das Finanças do Chipre, Makis Keravnos.



Após este dia de audições, em que foram ouvidos os seis candidatos ao cargo, será enviado um relatório não vinculativo ao Conselho Europeu.



Em 19 de janeiro, o Eurogrupo reunirá e apreciará as candidaturas, podendo escolher já nesse dia o sucessor do espanhol Luis de Guindos na vice-presidência do BCE.



A candidatura de Mário Centeno foi formalizada pelo Governo português no dia 08 de janeiro. Os restantes candidatos são Martins Kazaks, da Letónia, Madis Müller, da Estónia, Olli Rehn, da Finlândia, Rimantas Sadzius, da Lituânia, e Boris Vujcic, da Croácia.