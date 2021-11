Mário Ferreira. Venda das rádios da Media Capital está em "processo de negociação avançado"

O empresário, acionista de referência da Media Capital, falava num encontro com jornalistas estrangeiros, no qual a Lusa teve presente, que decorreu em Lisboa.

Mário Ferreira, enquanto maior acionista e presidente do Conselho de Administração da Media Capital, propôs aos sócios do grupo "fazer diversas mudanças", uma delas é a alienação do negócio das rádios.

"Achámos que é um bom momento para vendermos as rádios, por isso colocámos as rádios - tivemos uma oferta bastante interessante de um grupo grande de rádios europeu [Bauer]", prosseguiu o empresário.

A Media Capital Radios, empresa do grupo para a rádio, detém a Rádio Comercial, Cidade_FM, M80, Smooth e Vodafone.FM.

"Achámos que as rádios, sendo um excelente negócio, era um negócio a alienar", para depois se concentrar em três pilares, entre os quais o digital.

Questionado como está a decorrer a questão da venda das rádios, Mário Ferreira disse: "Estamos em processo de negociação avançado".

Ou seja, "já estamos um bocadinho para além do namoro", acrescentou.

"Queremos apostar muito" no digital, que "está a crescer a olhos vistos, temos uma boa estrutura que vinha da base iol", que é da Media Capital, além de que a própria CNN "tem uma grande base digital", referiu o empresário.

Depois "temos a fábrica de conteúdos, que é a Plural", que "vamos centralizar na nossa `media city` aqui em Queluz, um quarteirão que comprámos, que era a antiga Lisgráfica, e onde os acionistas decidiram investir os seus capitais próprios e adquirir toda a área", relatou.

Assim, na "`media city` teremos produção de conteúdos, ficção e entretenimento, um edifício para a CNN e um para a TVI", detalhou Mário Ferreira.

E o terceiro pilar são as televisões da TVI, as de cabo onde está a TVI Ficção, entre outras, "em que queremos apostar nesses canais, conseguindo ter uma pessoa responsável por cada um para que eles se possam especializar e concorrer com outras marcas internacionais que estão a entrar", acrescentou.

"E quem sabe trazer outras marcas para dar força aos canais", rematou.