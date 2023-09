Mau tempo. Agricultores transmontanos excluídos de apoios

Em causa está o granizo que caiu na região em maio e em junho nos concelhos de Vila Flor, Vinhais e Macedo de Cavaleiros.



Dizem que não estão a ser abrangidos pelos apoios contemplados no que toca ao restabelecimento do potencial produtivo e ao tratamento de pragas.



O diploma já foi publicado em Diário da República



De acordo com as contas feitas pelos três municípios, o granizo que atingiu de 500 hectares de terreno, destruiu várias culturas e as autarquias já tiveram de avançar com centenas de milhares de euros em apoios.