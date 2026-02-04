Mau tempo. Castelo Branco atribui 5.000 euros a cada freguesia para despesas imediatas

"A atribuição desta verba às freguesias é para ser imediata e para fazer face à resolução de problemas urgentes. Claro que estão excluídas as grandes intervenções necessárias nas freguesias. Essas vão ser feitas em colaboração com a Câmara Municipal", explicou o presidente do município de Castelo Branco à agência Lusa.



Leopoldo Rodrigues disse ainda que este valor pode vir a ser alterado consoante as necessidades emergentes.



"Constatámos o grande esforço que as juntas de freguesia fizeram na colaboração com o município, no apoio às populações. Desde a manhã pós passagem da depressão Krintin, as juntas de freguesia estiveram sempre presentes nesse apoio", disse.



Segundo o autarca, desta verba, três mil euros destinam-se a fazer face a despesas correntes e dois mil euros para despesas de capital.



Dez pessoas morreram desde a semana passada na sequência do mau tempo. A Proteção Civil contabilizou cinco mortes diretamente associadas à passagem da depressão Kristin e a Câmara da Marinha Grande anunciou uma outra vítima mortal, a que se somaram depois quatro óbitos registados por quedas de telhados (durante reparações) ou intoxicação com origem num gerador.



A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, quedas de árvores e de estruturas, cortes ou condicionamentos de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, o fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal, que provocou algumas centenas de feridos e desalojados.



Leiria, Coimbra e Santarém são os distritos com mais estragos.



O Governo decretou situação de calamidade até ao próximo domingo para 68 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.