Mau tempo. Ministro das Finanças admite "impacto orçamental significativo"

Em entrevista à RTP, o ministro de Estado e das Finanças começou por deixar uma palavra de solidariedade às famílias que tem estado “a sofrer com estas tempestades e estas calamidades”.

afirmou Joaquim Miranda Sarmento, questionado sobre como podem ser ajudadas as famílias.A partir de agora, quem tiver “danos acima de cinco mil euros” pode pedir apoio à CCDR e “basta enviar as fotografias dos danos”. Segundo o ministro, as CCDR’s já podem ajudar financeiramente a partir da próxima semana.Já para as empresas há dois tipos de ajudas: as linhas de crédito - uma de tesouraria, outra de investimento; e ainda os apoios da Segurança Social – como lay-off e a isenção de TSU, por exemplo.Para pedir ajuda, as pessoas afetadas têm de aceder a um portal online. No caso de pessoas mais idosas ou com dificuldade em aceder através deste meio, “podem obter ajuda na Junta de Freguesia”.”.Considerando os prejuízos de pelo menos quatro mil milhões de euros e o investimento de 2,5 milhões de euros do Governo, o impacto no Orçamento do Estado será "significativo"., lembrou o ministro das Finanças, referindo-se aos 2,5 milhões do PRR.Mas com “esta tragédia” em várias regiões do país, continuou Miranda Sarmento, “terá, naturalmente, um custo orçamental significativo”, incluindo com a “perda de receita”., concordou, admintindo que ainda “não é possível estimá-lo”.