Mau tempo. Prejuízos na região centro podem chegar aos seis mil milhões de euros

"Mas, depois, temos de somar a isso toda a vertente dos equipamentos públicos que estão totalmente destruídos, a parte agroflorestal... Falar de 5.000 a 6.000 milhões (de euros de prejuízos) não é nada que não esteja dentro do espetro deste desastre ambiental, social, económico, infraestrutural e, no limite, nacional", acrescentou o antigo autarca do Fundão.





Paulo Fernandes descreve um “dano gigantesco” e afirma que “esta é a maior catástrofe natural da história contemporânea do nosso país”. Só na região de Leiria, a mais afetada pela depressão Kristin, o presidente da Câmara, Gonçalo Lopes, estima prejuízos perto dos 800 milhões de euros e que o plano de recuperação dure até ao final do mandato autárquico, em 2029.

c/ Lusa

"Se 2,5 mil milhões de euros resolverem o problema das empresas e o problema das habitações, seria espetacular", disse Paulo Fernandes em entrevista ao jornalO líder da entidade executiva "Reconstruir a Região Centro" foi questionado sobre o balanço efetuado de 72 famílias deslocadas e 103 desalojadas, num total de 175 casas inabitáveis e revelou que "o número dos deslocados é muito infra", admitindo mais casos, bem como de habitações sem condições de habitabilidade.Paulo Fernandes adiantou ainda que está a ser concebida uma medida específica, "com a participação da Secretaria de Estado da Habitação e do Ministério da Coesão", já que "seria absurdo" resolver "com centenas de milhões de euros as questões até dez mil euros e não" haver "15 ou 20 milhões de euros para resolver a situação das habitações de desalojados".Sobre as falhas no fornecimento de energia elétrica, o responsável declarou que, "para a média tensão", segundo a empresa E-Redes,"Dizem também que, fechando agora o ciclo energético da E-Redes - cerca de 40% das antenas não estão em funcionamento porque não têm energia -, isso irá diminuir a dificuldade. Mas eu diria que, na parte das telecomunicações, a recuperação será mais lenta do que o que aconteceu na parte de energia", concluiu.