Medicina Legal ativou equipa de desastres para acelerar autópsias

"O objetivo (ambicioso) do INMLCF é ter todas as autópsias feitas até a manhã de quinta-feira, permitindo a identificação de todas as vítimas, sejam portuguesas ou estrangeiras", pode ler-se, numa nota enviada à Lusa por fonte do Ministério da Justiça.

Com a ativação da equipa de desastres de massa foi decidido reforçar a equipa permanente da delegação Sul (Lisboa) com duas equipas que estão a deslocar-se das delegações do Porto e de Coimbra, esta última incluindo elementos de Tomar.

"Estas duas equipas de 4 elementos cada (médicos e pessoal técnico, 8 no total) vão juntar-se à equipa de Lisboa composta por 5 elementos", de acordo com a mesma fonte.

Também em Lisboa o instituto está a "receber manifestações voluntárias dos seus especialistas, dispostos a juntarem-se ao trabalho" e o próprio presidente do INMLCF, Francisco Corte-Real, está a caminho da capital acompanhando a equipa de Coimbra, para supervisionar e coordenar a operação, acrescentou a mesma fonte.

As equipas vão trabalhar durante toda a noite e podem ser precisos exames de genética ou medicina dentária, situação que pode atrasar a identificação das vítimas.

O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou esta quarta-feira, pelas 18:04, na Calçada da Glória.

O INEM anunciou que o acidente provocou 15 mortos e 18 feridos, dos quais cinco em estado grave e 13 ligeiros.

O Governo decretou um dia de luto nacional, nesta quinta-feira.

O elevador da Glória é gerido pela Carris, liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros e é muito procurado por turistas.