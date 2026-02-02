Medidas do Governo são boas mas devem ser complementadas, defende presidente AIP

"As medidas são boas, vão no sentido certo, mas a cada dia que se passa começamos a ter uma perceção da dimensão deste problema. Neste momento, não é só a questão da recuperação dos ativos que está em causa", alertou.

A preocupação do presidente da AIP foi transmitida aos jornalistas no final de uma reunião que decorreu em Leiria e juntou à mesa responsáveis da NERLEI -- Associação Empresarial da Região de Leiria, NERSANT -- Associação Empresarial da Região de Santarém e NERC -- Associação Empresarial da Região de Coimbra.

De acordo com José Eduardo Carvalho, a preocupação tem também a ver com a paralisação das empresas e com alguma imprevisibilidade da reposição de energia elétrica.

"Tal vai levar a penalidades contratuais das empresas que não conseguem laborar, lucros cessantes e, portanto, o problema que aqui se coloca não é só o efeito da intempérie, mas com os problemas que já estão a decorrer", acrescentou.

Na análise feita às medidas do Governo, os empresários entenderam que algumas são "extremamente importantes", sendo exemplo disso a questão dos licenciamentos, as moratórias fiscais e o pacote de financiamento.

No entanto, face aos prejuízos e aos problemas que as empresas enfrentam, defendeu que "há necessidade de complementar aquelas medidas".

Aos jornalistas, José Eduardo Carvalho indicou ainda que vão entregar ao Governo, numa reunião que terá lugar esta tarde, um conjunto de sugestões para ajudar as empresas.

"Creio que as moratórias fiscais e os lay-offs têm de ser prorrogados, aquele prazo não é suficiente, face à dimensão que aqui existe. É necessário também entender que, quando se fazem moratórias é necessário assegurar que o Banco de Portugal esteja envolvido no processo e que as moratórias não provoquem `defaults` nas empresas, que criem problemas depois de acesso aos créditos", concretizou.

Segundo o presidente da AIP, as boas práticas nos pós-incêndios e durante a pandemia de Covid-19 devem ser aproveitadas e aplicadas, "obviamente numa dimensão territorial bem menor".

"Os efeitos aqui são muito devastadores", lamentou, indicando ainda que não têm a real noção da dimensão do volume de prejuízos, embora estime que tenham sido atingidos milhares de empresas.