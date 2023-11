O ministro das Finanças disse que Portugal não teve um "milagre económico", mas políticas certas. Fernando Medina defendeu que as políticas do Governo deram resultados e afirmou não seria possível alcançá-los com a área não socialista no poder. A oposição acusou António Costa de falta de bom senso e de se ter demitido devido a um escândalo de compadrio e corrupção.