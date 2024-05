Foto: Manuel de Almeida - Lusa

O antigo ministro das Finanças foi esta tarde ouvido no Parlamento, a pedido do CDS PP, depois de a Unidade Técnica de Apoio Orçamental ter considerado que a redução da dívida pública no ano passado foi "artificial".



Medina rejeita qualquer utilização abusiva de fundos e acusa a oposição de aproveitamento político.