Menor retenção. Alterações às tabelas de IRS entram em vigor em julho

As tabelas de retenção do IRS mudam a partir de 1 de julho, alterações que produzem efeitos nos ordenados e pensões. Os contribuintes passam a ter mais dinheiro nas contas ao final do mês. Contudo, face à menor retenção do imposto, os reembolsos do próximo ano serão menores.