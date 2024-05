Menos 60 mil desempregados em Espanha em abril

Este foi o terceiro mês consecutivo de diminuição do número de desempregados inscritos em serviços públicos, revelam os dados do Ministério do Trabalho de Espanha.

No final do mês de abril havia, assim, 2.666.500 pessoas sem trabalho inscritas em serviços de desemprego, o número mais baixo desde setembro de 2008.

Espanha tem a taxa mais alta de desemprego da União Europeia (11,7% em março, segundo os dados mais recentes dos serviços estatísticos europeus).

Ainda assim, atingiu em junho de 2023 o nível mais baixo desde 2008 (11,6%), graças ao dinamismo da economia, nomeadamente do turismo, após a quebra provocada pela pandemia de covid-19.

A taxa de desemprego abrandou para os 6,5% em março na zona euro e manteve-se estável nos 6,0% no conjunto da União Europeia (UE).

O serviço estatístico europeu (Eurostat) estima que, em março, estavam desempregadas 13,2 milhões de pessoas na UE, das quais 11,8 milhões na área do euro.

Espanha (11,7%), Grécia (10,2%) e Suécia (8,3%) apresentaram as maiores taxas de desemprego e Polónia, República Checa (2,9% cada) e Eslovénia (3,1%) registaram as mais baixas.

Em Portugal, a taxa de desemprego desceu para 6,5% em março, face aos 6,8% homólogos e os 6,6% de fevereiro.