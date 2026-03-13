Mercado global de energia não pode "manter-se estável" sem petróleo russo afirma Moscovo

"Os Estados Unidos estão, na verdade, a reconhecer o óbvio: sem petróleo russo, o mercado global de energia não pode manter-se estável", escreveu Kirill Dmitriev, na plataforma de mensagens Telegram.

Os Estados Unidos autorizaram temporariamente a venda de petróleo russo armazenado em navios, devido à subida dos preços desde o início da guerra no Irão, anunciou na quinta-feira o Departamento do Tesouro norte-americano.

O departamento emitiu uma licença que autoriza a venda, até 11 de abril, de petróleo bruto e derivados russos carregados em navios antes da 00:01 do dia 12 de março (quinta-feira).

No inicio da semana, o Presidente norte-americano, Donald Trump, tinha anunciado que ia suspender algumas sanções sobre o petróleo "para baixar os preços", depois de uma conversa telefónica com o Presidente russo, Vladimir Putin.

Anteriormente, o Tesouro anunciou que permitiria à Índia comercializar, durante 30 dias, petróleo russo retido no mar.

O barril de petróleo Brent para entrega em maio subiu mais de 9% na quinta-feira e ficou acima dos 100 dólares no fecho do mercado de futuros de Londres, após as declarações do Irão sobre o encerramento de Ormuz.

O petróleo do Mar do Norte, referência na Europa, fechou o dia na Intercontinental Exchange (ICE) de Londres a 100,46 dólares, o seu preço mais alto desde 2022 e 9,22% superior ao do final da sessão anterior, quando fechou a 91,98 dólares.

O novo líder supremo iraniano, Mojtaba Khamenei, disse na quinta-feira que o encerramento do estreito de Ormuz, por onde passa cerca de 20% do comércio marítimo de hidrocarbonetos, deverá ser prolongado.

"A alavanca do bloqueio de Ormuz deve ser absolutamente utilizada", pediu Mojtaba Khamenei, num discurso lido por uma jornalista da televisão estatal, referiu a agência de notícias France-Presse.

O Irão encerrou o estreito de Ormuz e lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque.

Os 32 países membros da Agência Internacional de Energia (AIE) decidiram "por unanimidade" libertar nos mercados 400 milhões de barris de petróleo das reservas estratégicas.

"Os países da AIE vão disponibilizar 400 milhões de barris de petróleo [...] ao mercado para compensar a perda de abastecimento devido ao encerramento efetivo do estreito" de Ormuz, anunciou o diretor executivo da agência, Fatih Birol, numa declaração em vídeo.

Esta é a sexta vez que a AIE coordena a liberação de reservas estratégicas de petróleo.

Com a libertação dos 400 milhões de barris de petróleo, mais do que o dobro da intervenção recorde anterior da agência no início da guerra na Ucrânia, quando libertou 182 milhões de barris de petróleo bruto, pretende-se compensar o abastecimento perdido devido ao encerramento efetivo do estreito de Ormuz.