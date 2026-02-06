EM DIRETO
Metro de Lisboa aplica medidas preventivas que podem gerar atrasos no sábado

O Metropolitano de Lisboa divulgou hoje que tomou medidas preventivas devido à previsão de mau tempo, que podem resultar no sábado em "constrangimentos na circulação", com eventuais atrasos na abertura das linhas Azul e Verde".

Em comunicado, a empresa sublinhou as previsões de agravamento das condições meteorológicas, com "especial incidência na frente ribeirinha de Lisboa".

"Como medida preventiva para minimizar a entrada de águas pluviais e/ou fluviais, serão instaladas barreiras de proteção em determinados acessos das estações consideradas mais críticas, mantendo-se operacionais os restantes acessos das mesmas estações", pode ler-se, num comunicado.

Outras medidas adotadas incidem sobre alterações aos locais habituais de parqueamento dos comboios, ao reforço da disponibilidade de meios de bombagem,  e a monitorização permanente do sistema de bombagem instalado no troço Jardim Zoológico/Praça de Espanha, o qual foi reforçado com a instalação de uma bomba adicional de elevado débito, detalhou.

O Metropolitano de Lisboa adiantou ainda que os acessos estarão temporariamente encerrados em seis estações: Linha Amarela - Estação Odivelas --- acesso para a Rua Dr. Egas Moniz; Linha Azul - Estação São Sebastião --- acesso para a Av. Ressano Garcia e acesso para a Av. Marquês de Fronteira e Estação Terreiro do Paço --- acesso ao Cais das Colunas; Linha Verde - Estação Rossio --- dois acessos para a Praça D. Pedro IV, Estação Alvalade --- dois acessos para a Av. da Igreja e Estação Roma --- dois acessos para a Av. dos Estados Unidos da América.

"Agradecemos a compreensão dos nossos clientes e recomendamos o acompanhamento regular da informação atualizada através dos canais oficiais do ML e dos meios de comunicação social", indicou ainda.

Normalmente, o metro funciona entre as 06:30 e as 01:00.

Portugal continental vai começar a sentir no sábado de manhã os efeitos da depressão Marta, que traz chuva, neve, vento e agitação marítima e uma nova subida dos caudais dos rios e ribeiras a sul do rio Tejo.

Treze pessoas morreram em Portugal desde a semana passada na sequência da passagem das depressões Kristin e Leonardo, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 para 68 concelhos, que irão beneficiar de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

A situação de calamidade em Portugal continental foi inicialmente decretada entre 28 de janeiro e 01 de fevereiro para cerca de 60 municípios, tendo depois sido estendida até ao dia 08 para 68 concelhos, voltando a ser prolongada até 15 de fevereiro.

 

