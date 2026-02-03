Metro ligeiro de Macau tem melhor arranque de ano de sempre

De acordo com dados oficiais divulgados pela Sociedade do Metro Ligeiro de Macau, a média de passageiros aumentou 8,7%, em comparação com dezembro, e subiu 18,6% em relação ao mesmo mês de 2024.

O metro ligeiro foi inaugurado a 10 de dezembro de 2019 e esse mês continua a deter o recorde absoluto, com uma média diária de 33 mil passageiros, sendo que nessa altura as viagens eram gratuitas.

Em fevereiro de 2020, com o início da cobrança de tarifas e a deteção dos primeiros casos de infeção pelo novo coronavírus em Macau, a média diária de passageiros caiu para 1.100.

O metro ligeiro voltaria a registar este valor mínimo em julho de 2022, mês em que a cidade esteve em confinamento durante duas semanas devido a um surto de covid-19.

Em dezembro de 2024, começou a operar a extensão do metro ligeiro de superfície que liga Macau à vizinha Hengqin (ilha da Montanha), com 2,2 quilómetros.

Um mês antes, foi inaugurada a linha que vai até Seac Pai Van, um bairro de Coloane onde o governo de Macau construiu 60 mil apartamentos de habitação pública.

O metro ligeiro arrancou com apenas uma linha, que circulava só na ilha da Taipa, com uma extensão de 9,3 quilómetros e 11 estações, com uma frequência de dez a 15 minutos, durante quase 17 horas diárias.

A ligação do metro até à Barra, no sul da península de Macau, através do piso inferior da ponte Sai Van, começou a operar em dezembro de 2023.

Com a extensão do metro ligeiro, as autoridades preveem que o volume de passageiros atinja 137 mil pessoas por dia, em 2030.

O Governo lançou no final de 2022 os concursos para a conceção e construção da Linha Leste do metro ligeiro, que fará a ligação ao norte da península de Macau, onde se situa a principal fronteira com a China continental.

No final de janeiro, o secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raymond Tam Vai Man, disse que a operadora prometeu, ainda este ano, implementar o pagamento electrónico, assim como um sistema de transbordo entre os autocarros e o metro ligeiro.

Está a decorrer, até 28 de fevereiro, uma consulta pública sobre o desenvolvimento do metro ligeiro, que prevê que a construção da Linha Leste deve estar concluída em 2029.

Os planos incluem uma Linha Sul, que irá ligar o posto fronteiriço da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau à estação da Barra, uma Linha Oeste, da fronteira de Qingmao à Barra, e uma ligação à vila de Coloane.

O metro ligeiro, uma das principais obras públicas de Macau desde a transferência da administração de Portugal para a China, em 20 de dezembro de 1999, sofreu significativas derrapagens financeiras, bem como nos prazos de execução.

A primeira linha, prometida durante mais de uma década, custou 10,2 mil milhões de patacas (1,07 mil milhões de euros).