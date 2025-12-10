`Metrobus` entre Coimbra e Serpins arranca na terça-feira

O SMM irá servir Coimbra, Miranda do Corvo e Lousã, com autocarros elétricos (`metrobus`) em via dedicada, dispondo de uma operação suburbana (entre os três concelhos) e uma operação urbana na cidade de Coimbra, com ligações à estação ferroviária de Coimbra-B e aos Hospitais da Universidade de Coimbra, que devem entrar em funcionamento ainda em 2026.

Após vários adiamentos, o sistema de `metrobus` entra em funcionamento no troço suburbano, entre a Portagem e Serpins, num percurso de 36 quilómetros e 27 estações, que representa a conclusão da primeira fase do projeto.

A operação até Serpins será já com o horário previsto para a operação normal do SMM (entre as 05:30 e cerca das 01:00), depois de ter estado a funcionar na operação preliminar em Coimbra com um horário mais curto (das 07:30 até às 20:00) e com menos oferta.

A entrada em operação do `metrobus` acontece depois de, ao longo de três décadas, este projeto de mobilidade ter sofrido várias alterações, suspensões e adiamentos.

O Ministério das Infraestruturas e Habitação, gestora do projeto, estima que o SMM seja utilizado por 13 milhões de pessoas por ano, depois de um investimento de 220 milhões de euros, suportado pelo Orçamento do Estado e fundos comunitários.