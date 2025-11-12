Milhares de milhões da Microsoft posicionam Portugal como "hub estratégico" de IA

A Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal congratulou-se, esta quarta-feira, com o investimento da Microsoft de quase 10 mil milhões de dólares - o correspondente a 8,6 mil milhões de euros – no SINES Data Campus.



Em comunicado, a AICEP classificou este como “um dos maiores investimentos que a tecnológica está a fazer este ano na Europa e em Portugal”, em parceria com a Start Campus e a Nscale. “O projeto SINES Data Center da Start Campus, classificado como de Potencial Interesse Nacional e acompanhado pela AICEP, representa um dos maiores investimentos em infraestruturas tecnológicas alguma vez realizado em Portugal, e tem vindo a desenvolver-se desde 2021, reforçando a posição do nosso país como hub digital europeu e destino de referência para infraestruturas de Inteligência Artificial e cloud em larga escala na Europa”.



Este novo investimento de 10 mil milhões de dólares, anunciado na Web Summit pelo presidente da Microsoft, “marca a próxima fase de desenvolvimento do Campus de Sines” referente à parceria com a Start Campus em Portugal e a britânica Nscale “para instalar 12.600 processadores de última geração da Nvidia no primeiro edifício do Campus”.



Citado no mesmo comunicado, para o ministro da Economia e Coesão Territorial, “este é um investimento transformador que confirma a confiança das maiores tecnológicas mundiais em Portugal e no seu ecossistema digital e de talento”.



“É um passo decisivo na consolidação do país como plataforma tecnológica e de inovação na Europa, em linha com a estratégia nacional de transição digital e energética”, sublinha Castro Almeida.



Também a presidente da AICEP destaca que “o projeto da Microsoft em Sines traduz o resultado de um trabalho conjunto entre o Estado português, representado pela AICEP, e o setor privado para atrair estrangeiro de elevado valor acrescentado”.



“Este investimento representa também a confirmação de Portugal como um hub estratégico de IA para toda a União Europeia, criando o impulso necessário para que esta indústria se estabeleça no nosso país”, acrescenta Madalena Oliveira e Silva.



Esta parceria anunciada em outubro e o anúncio pela Microsoft do investimento total em Sines, “constituem a confirmação da confiança no projeto, na Start Campus e em Portugal”.

No âmbito da Web Summit, o presidente da empresa norte-americana referiu que a tecnológica está a reforçar a aposta em Portugal, com investimentos que fazem o país ganhar a corrida na instalação de gigafábrica de inteligência artificial.



“Estamos a construir na Europa. Curiosamente, um dos maiores investimentos que estamos a fazer este ano na Europa é, na verdade, em Portugal”, salientou Brad Smith, na terça-feira.



Em outubro, a Microsoft e a Nscale anunciaram ser os primeiros inquilinos do edifício da Start Campus, em Sines, prevendo a instalação de 12.600 processadores de última geração da Nvidia, no Centro de Dados de Sines.