Economia
Mínimo desde 2011. Taxa de desemprego baixa para 6,0% em 2025
A taxa de desemprego baixou para 6,0% em 2025, menos 0,4 pontos percentuais do que no ano anterior e o valor anual mais baixo desde 2011, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).
No 4.º trimestre de 2025, a população empregada (5 339,5 mil pessoas) aumentou 0,1% (7,4 mil) em relação ao trimestre anterior e 3,7% (190,7 mil) relativamente ao trimestre homólogo de 2024, segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).
Segundo o INE, em 2025, também a taxa de subutilização do trabalho se situou em mínimos de 14 anos, nos 10,2%, 0,8 pontos percentuais abaixo do ano anterior.
Os dados do INE revelam ainda que a taxa de desemprego de jovens (16 a 24 anos) foi de 19,5%, menos 2,1 pontos percentuais do que no ano anterior, enquanto a proporção de desempregados de longa duração foi estimada em 36,8%, menos 0,1 pontos percentuais do que em 2024.
Em 2025, a média anual da população empregada foi de 5.275,3 mil pessoas e aumentou 3,2% (163,0 mil) em relação ao ano anterior.
A proporção da população empregada em teletrabalho, isto é, que trabalhou a partir de casa com recurso a tecnologias de informação e comunicação, foi de 21,2% (1 129,4 mil pessoas), superior em 1,8 pontos percentuais (p.p.) à do 3.º trimestre de 2025 e em 0,7 p.p. à do 4.º trimestre de 2024.
A população desempregada, estimada em 337,1 mil pessoas, diminuiu 4,0% (14,0 mil) face a 2024.
Já a população inativa com 16 e mais anos (3 730,1 mil) aumentou 0,7% (26,5 mil) em relação ao trimestre anterior e diminuiu 0,2% (7,2 mil) relativamente ao homólogo.
