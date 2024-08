Ministério da Saúde vai lançar novos concursos para aproveitar verbas do PRR

"Vamos trabalhar incansavelmente para fazer tudo o que é preciso, lançando novos concursos, novos avisos, para conseguir aproveitar ao máximo aquilo que são as verbas do PRR", disse Ana Paula Martins.

A ministra lembrou que "numa área tão crítica como são os cuidados continuados, claramente [o objetivo é] fazer a concretização de uma taxa de execução que era, efetivamente, bastante baixa".

A governante falava aos jornalistas em Tondela, no distrito de Viseu, onde inaugurou obras de requalificação da Unidade de Saúde Familiar (USF) Cândido de Figueiredo, em Canas de Santa Maria e o Polo do Caramulo da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) de Campo de Besteiros, num investimento de mais de meio milhão de euros.

Questionada se o PRR também contempla o Centro de Radioterapia projetado para nascer no Hospital de São Teotónio, em Viseu, a ministra admitiu não saber, remetendo a resposta para o presidente do conselho de administração da Unidade Local de Saúde (ULS) Viseu Dão Lafões, ali presente.

"Confesso que não sei os projetos um a um, eles são milhares de projetos, mas há uma coisa que é certa, tudo o que tem a ver com as questões dos equipamentos e nomeadamente equipamentos pesados, há de facto uma verba do PRR muito significativa e que tem uma taxa de execução baixíssima", acrescentou a ministra.

António Sequeira, que assumiu funções em 02 de agosto, acabou por não prestar declarações aos jornalistas, mas a governante disse que "gostava muito" de, enquanto ministra, ver nascer o centro de radioterapia em Viseu.

"E tudo o que depender do Ministério da Saúde e do Governo, tudo faremos para que isso aconteça", prometeu Ana Paula Martins.

O Centro de Ambulatório e Radioterapia em Viseu é uma promessa que tem atravessado vários governos e, em 27 de outubro de 2022, iniciou o procedimento de contratação de execução da empreitada da sua construção, com recurso a verbas do PRR.