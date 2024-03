Ministério das Finanças revê em baixa peso da dívida pública para 95,1% este ano

O peso da dívida pública no Produto Interno Bruto (PIB) reduziu-se de 112,4% em 2022 para 99,1% em 2023, segundo os dados divulgados hoje pelo Banco de Portugal.

O rácio traduz uma ligeira revisão em alta face aos 98,7% estimados no início de fevereiro, mas continuam a fixar-se abaixo da fasquia de 100%.

A redução no ano passado abaixo dos 103% previstos em outubro pelo Ministério das Finanças e a melhoria do saldo orçamental (excedente de 1,2% do PIB) levou o Terreiro do Paço a melhorar a previsão do rácio da dívida pública, apesar de estar a dias de deixar funções.

Na informação enviada a Bruxelas, no procedimento por défice excessivo, a previsão para este ano, que é da responsabilidade do Ministério das Finanças, aponta para um peso da dívida no PIB de 95,1%.