Ministra do Ambiente garante que Governo "não está a lucrar com crise dos combustíveis"

Governo vai alargar poderes sancionatórios da ERSE

Ministra explica que Espanha é “exceção a nível europeu”

“Vivemos, uma vez mais, uma crise energética no mundo, na Europa e, como não podia deixar de ser, em Portugal”, disse a ministra.

Em conferência de imprensa esta segunda-feira, Maria da Graça Carvalho reagiu às acusações do secretário-geral do Partido Socialista, assegurando que “o Governo não está a lucrar com esta crise dos combustíveis”.A ministra explicou que as afirmações de José Luís Carneiro “resultam de se estar a referir a um referencial completamente diferente”.Maria da Graça Carvalho realçou que José Luís Carneiro se referiu “aos impostos arrecadados em 2024 e 2025”, tal como o Governo se poderia “referir aos impostos arrecadados pelo PS nos seus anos de governação”.A ministra considerou ainda que as medidas apresentadas pelo Governo, como o desconto extraordinário do ISP ou o reforço da botija solidária, provamA governante avançou ainda que o Executivo irá reforçar os poderes sancionatórios da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) em toda a cadeia de produção do setor petrolífero.em toda a cadeia de produção do sistema petrolífero nacional, incluindo a refinação”, anunciou a ministra do Ambiente.Maria da Graça Carvalho disse que o Governo está a colaborar com esta entidade “para reforçar a transparência e a supervisão do mercado”, pelo que solicitou à ERSE e também à Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE) a análise da evolução dos preços dos combustíveis.“Solicitámos também à ERSEpara que, de uma forma simples, seja dada a informação aos consumidores sobre a formação dos preços e qual é o desconto em cada semana”, indicou.“Este Governo trabalha para reduzir os custos das famílias e das empresas com a energia”, declarou a responsável.Ao iniciar a conferência de imprensa, a ministra do Ambiente referiu que “o mundo atravessa um momento de excecional complexidade decorrente da instabilidade causada por conflitos pela dependência que ainda existe dos combustíveis fósseis”.A responsável relembrou que o conflito entre os Estados Unidos e o Irão, a guerra da Rússia contra a Ucrânia e o encerramento de refinarias na Europa nos últimos anos, uma das quais em Portugal, “faz com que hoje as famílias e as empresas portuguesas sofram os impactos de guerras às quais somos alheios e sobre os quais não temos controlo”.“Hoje temos preços do petróleo acima do normal e preços refinação mais altos do que nunca, o que coloca uma pressão muito elevada no preço dos produtos refinados e, consequentemente, um preço maior do que o normal nos orçamentos das empresas e das famílias”, afirmou.“Em Portugal, o preço do gasóleo passou de 1,596 euros por litro a 27 de fevereiro deste ano para 2.029 euros no dia de hoje. Um aumento de 43,3 cêntimos por litro. Na União Europeia, o valor passou de 1.59 (…) para 2.039”, referiu Maria da Graça Carvalho.Assim, “, e o aumento de preços que sofremos está até ligeiramente abaixo da média dos países da UE”, acrescentou, realçando queapresentando preços mais baixos.