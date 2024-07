A ministra do trabalho revelou ter encontrado um défice de 287 milhões de euros no sistema de solidariedade deixado pelo Governo anterior.

Ouvida no parlamento, Rosário Palma Ramalho negou existir qualquer "excedente como foi prometido" por António Costa.



A ministra do Trabalho denunciou ainda "ausência de qualquer coordenação" dos organismos com projetos do PRR e garantiu que foram encontradas novas irregularidades na gestão da Santa Casa.