Ministra precisa que Plano de Ação da Estratégia Digital para 2025 e 2026 tem 355 ME

Na conferência de imprensa após a aprovação, em Conselho de Ministros, da Estratégia Digital Nacional (EDN) e do Plano de Ação para 2025-2026, Margarida Balseiro Lopes tinha avançado que o investimento era de 355 milhões de euros.

Este montante "é o Plano de Ação para 2025 e para 2026", precisou a governante, em declarações à Lusa.

Neste montante "não está o valor da iniciativa da Agenda Nacional para a Inteligência Artificial porque essa agenda vai ser apresentada no primeiro trimestre de 2025, nem o valor da iniciativa da agência que está dependente do resultado do estudo que viermos a fazer", tinha referido a governante na conferência de imprensa.

Margarida Balseiro Lopes detalhou ainda que "127 milhões de euros são PRR [Plano de Recuperação e Resiliência], o Connecting Europe Facility são 217 milhões de euros, sete milhões de euros do Pessoas 2030, 2,5 milhões de euros do Orçamento do Estado".

Em termos de competências digitais, o Plano de Ação prevê a capacitação para a utilização da rede Espaços Cidadão para distribuição dos conteúdos pedagógicos e para capacitação e a inclusão digital da população, com especial foco na população idosa.

Isto inclui a realização de um projeto piloto em 20 Espaços Cidadão até final de 2025 e expansão das ações de capacitação para todos os Espaços Cidadão até final de 2026, de acordo com o documento. A partir do segundo trimestre de 2026 serão 1.143 Espaços Cidadão.

"Vamos usar esta rede para junto da população portuguesa (...) para dar ações de capacitação de literacia digital", referiu a ministra, na conferência de imprensa.

Margarida Balseiro Lopes adiantou que o próximo Conselho de Ministros para a Transição Digital será focado em inteligência artificial (IA).

Relativamente à Agenda Nacional da Inteligência Artificial, "nós vamos detalhar esta iniciativa", uma das 16 da EDN no primeiro trimestre de 2025, sendo que uma das iniciativas mais emblemáticas "é termos o nosso LLM" Amália, salientou.

Foi aprovada hoje a Resolução do Conselho de Ministros (RCM) que tem os detalhes, os objetivos, as entidades que vão ser responsáveis pela coordenação do projeto, no caso a AMA, mas a nível operacional, a FCT do ponto de vista técnico, trata-se de um projeto de 18 meses.

A ministra reiterou que o investimento é de 5,5 milhões de euros.

O Plano de Ação prevê a implementação de uma Fábrica de Inteligência Artificial, com início no primeiro semestre do próximo ano e concluída em 2026.

Trata-se de um investimento de referência internacional, assente na colaboração entre Portugal e Espanha, e com a participação da Roménia e da Turquia, que visa criar o ecossistema necessário para promover o desenvolvimento de soluções IA confiáveis e de elevado desempenho, refere o documento.

"Esta terá infraestruturas físicas e digitais, com instalação de equipas e serviços de apoio ao desenvolvimento de aplicações baseadas em IA em Portugal, aproveitando recursos de supercomputação e conjuntos de dados europeus", segundo o plano.

Será também feito um estudo sobre a criação de Agência Nacional para o Digital, que será implementada no próximo ano, e a sua criação estará prevista para 2026.