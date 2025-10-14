Ministro considera que há necessidade de valorizar, atrair e reter trabalhadores da Administração Pública
O ministro Adjunto e da Reforma do Estado considerou esta terça-feira que há necessidade de uma valorização dos trabalhadores da Administração Pública, que é o que Governo pretende fazer, e de uma atração, retenção e rejuvenescimento deste setor.
Gonçalo Matias falava na comissão parlamentar da Reforma do Estado e Poder Local, no âmbito de uma audição regimental.
"Há necessidade de uma valorização dos trabalhadores da Administração Pública e é isso que pretendemos fazer", afirmou o governante, sublinhando que há também "uma enorme necessidade atração e retenção" de talento e de rejuvenescimento nesta área.
Durante a sua intervenção, o governante disse que atualmente existem cerca de 760 mil trabalhadores da Administração Pública.
Do total, "dois terços têm mais de 45 anos, o índice de renovação é baixo, 25 jovens por cada 100 perto da reforma", apontou Gonçalo Matias.
"Há aqui um desafio, não é um desafio de despedimento, como eu já disse aqui várias vezes, o desafio é de atrair e reter talento, capacitar digitalmente, rejuvenescer a Administração Pública e valorizar a Administração Pública", reforçou o governante.