Ministro considera que há necessidade de valorizar, atrair e reter trabalhadores da Administração Pública

Gonçalo Matias falava na comissão parlamentar da Reforma do Estado e Poder Local, no âmbito de uma audição regimental.

"Há necessidade de uma valorização dos trabalhadores da Administração Pública e é isso que pretendemos fazer", afirmou o governante, sublinhando que há também "uma enorme necessidade atração e retenção" de talento e de rejuvenescimento nesta área.

Durante a sua intervenção, o governante disse que atualmente existem cerca de 760 mil trabalhadores da Administração Pública.

Do total, "dois terços têm mais de 45 anos, o índice de renovação é baixo, 25 jovens por cada 100 perto da reforma", apontou Gonçalo Matias.

"Há aqui um desafio, não é um desafio de despedimento, como eu já disse aqui várias vezes, o desafio é de atrair e reter talento, capacitar digitalmente, rejuvenescer a Administração Pública e valorizar a Administração Pública", reforçou o governante.