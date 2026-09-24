Ministro da Economia aconselha população a "consumir menos" energia

Questionado sobre se Portugal tem planos para limitar o consumo de energia, o governante respondeu queQuanto menos combustíveis forem consumidos, mais isso facilita o abaixamento dos preços”, acrescentou.“Para já, estamos dependentes das decisões individuais das famílias, das pessoas, das empresas que têm de fazer tudo para evitar o consumo como forma de baixar os preços”, declarou.Em declarações aos jornalistas em Bruxelas, disse ainda que “tudo o que seja favorecer a competitividade da Europa e de cada um dos países da Europa é o tema da discussão que estamos aqui a ter hoje, muito centrada na necessidade de desburocratizar a administração”.lenta, burocrática, com muitos papéis à mistura”, declarou Manuel Castro Almeida.