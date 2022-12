Ministro da Economia diz que é tempo de avançar com reformas de apoio a empresas

O ministro da Economia diz que é tempo de avançar com reformas para ajudar a colocar dinheiro nas empresas. António Costa Silva garante que continua a estar à vontade no executivo, reagindo desta forma à saída de dois secretários de Estado que mostraram publicamente divergências com o governante.