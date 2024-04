Ministro das Finanças admite considerar atualização da dedução específica

"A atualização da dedução específica é um instrumento, e é um instrumento que poderá ser considerado aquando do Orçamento para 2025, junto com a redução de taxas, de forma a reduzir o IRS de quem trabalha", afirmou o ministro.

Miranda Sarmento falava no debate parlamentar sobre a proposta do Governo que prevê uma redução das taxas do IRS até ao 8.º escalão, em resposta a uma questão da líder da bancada do PCP, Paula Santos.